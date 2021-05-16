Второй день подряд в России выявлено менее 9 тысяч случаев ковида

За сутки в России выявили 8554 новых случая коронавируса. Этот показатель держится ниже девяти тысяч второй день подряд.

Новые случаи коронавируса были выявлены в 84 регионах. По данным оперштаба, 15,8% заболевших не имели симптомов.

Лидерами по ежесуточному приросту стали Москва (2789 заболевших), Санкт-Петербург (767) и Московская область (672). В первой пятерке также оказались Ростовская область (203), Нижегородская область (138) и Воронежская область (133).

За сутки полностью выздоровели 8573 пациента. Скончался 391 человек. Таким образом, с начала пандемии в России было выявлено 4 940 245 случаев коронавируса. Из них 4 556 073 человека выздоровели, 115 871 человек скончался.

В январе в России началась вакцинация от коронавируса. Это помогло снизить число заболевших и замедлить распространение COVID-19. В ряде регионов начали отменять ограничительные меры. Однако эксперты указывают, что сейчас в стране началась третья волны коронавируса. В частности, на это обратил внимание доктор Александр Мясников. Для защиты он призвал россиян делать прививки.