Воробьев оценил ход вакцинации от ковида в Подмосковье

Масштабная вакцинация от коронавируса в Московской области уже набрала обороты. К концу следующей недели число привитых достигнет одного миллиона. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава региона Андрей Воробьев.

«Миллион, считайте, мы привьем к концу следующей недели. Нам нужно привить три миллиона. Но особенно важно — старшее поколение. Именно оно болеет тяжело, именно наши родители подвержены высокому риску. Кого мы еще не убедили — нужно этим заниматься», — сказал губернатор.

По словам Воробьева, некоторые люди все еще ищут причины, чтобы не делать укол.

«Мы обращаемся уже к руководителям предприятий, к молодым, чтобы они уговорили старшее поколение, своих родителей, бабушек, дедушек, чтобы все-таки они поставили вакцину», — добавил Андрей Воробьев.

Масштабная вакцинация в России началась в декабре прошлого года. Сначала привили россиян из группы риска. Теперь бесплатно получить препарат может любой желающий. На этой неделе председатель правительства Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме сообщил, что прививку от коронавируса уже сделали более 24 миллионов россиян.

Привиться от коронавируса жители Подмосковья могут в поликлиниках и в более чем 120 пунктах в торговых центрах. Быстро найти подходящий можно на интерактивной карте. Только в Коломне таким способом I компонент вакцины получили более 23,5 тысячи человек, II компонент — более 20,2 тысячи.

Поставить прививку от ковида можно в МФЦ и клубах «Активное долголетие». Записаться можно на федеральном и региональном порталах госуслуг, в своей поликлинике или по телефону 122.