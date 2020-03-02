Рыба, бананы и сладкий картофель. Какие продукты можно есть ночью?

Некоторые продукты можно есть ночью. Они не только не навредят здоровью, но и помогут лучше спать. Речь идет о легких блюдах меньше 200 калорий — для позднего перекуса идеально.

Точно не навредит салат с лососем и овощами, сообщил портал Health.news со ссылкой на рекомендации медиков. Исследования показали, что потребление рыбы, особенно жирной и с высоким содержанием омега-3 кислот и витамина D, положительно влияет на сон в целом. Дефицит последнего повышает риск расстройства сна.

Кусочек вишневого тарта с семенами чиа тоже не навредит. В вишне содержится мелатонин, который способствует сну. А в семенах чиа — пищевая клетчатка и аминокислоты. Приготовить можно и хумус с сырыми овощами из нута, сладкого перца и огурцов. Основной ингредиент этого блюда — нут — богат фолатом. Он помогает регулировать режим сна, особенно у пожилых людей.

Банановое пюре с тыквенными семечками способствует покою и расслаблению. Если съесть всего два банана, через два часа уровень мелатонина вырастет в четыре раза. А тыквенные семечки послужат источником белка, клетчатки и магния.

В салате с авокадо и яйцом много легко усваиваемого белка. Яйца вообще неплохо есть на ночь, как и киви. В этом фрукте много серотонина: он тоже вызывает расслабляющий эффект и помогает заснуть. Добавьте небольшое количество фисташек — и уровень антиоксидантов и мелатонина повысится.

Серотонин содержится и в сладком картофеле — батате. Корнеплод является источником витаминов А и С, которые поддерживают иммунную систему.

Несмотря на полезность перечисленных блюд, врачи советуют не привыкать к поздним приемам пищи. Перекус в ночное время они допускают, если человек испытывает реальное чувство голода.