Чувство тревоги и стресс. Отказ от фруктов оказался опасен для психического здоровья

Отказ от ежедневного употребления фруктов и овощей может привести к тревожным расстройствам. Особенно это касается одиноких женщин.

Канадские ученые посмотрели, как рацион и образ жизни влияет на риск получить тревожное расстройство. В их исследовании принимали участие 26 991 пациент. Это были мужчины и женщины в возрасте от 45 до 85 лет. Результаты опубликованы в журнале International Journal of Environmental Research and Public Health.

«Для тех, кто потребляет менее трех различных типов фруктов и овощей в течение дня, как минимум на 24% выше вероятность получить диагностированное тревожное расстройство», — рассказала руководитель исследования Карен Дэвидсон из Политехнического университета Квантлен.

Ученые заметили, что тревожным расстройством чаще страдают женщины. Психические проблемы в большей степени свойственны одиноким людям.

Они также обнаружили, что люди с совокупным доходом менее 20 тысяч долларов в год чаще испытывают тревожное состояние. Ученые заметили, что борьба за еду и жилье влечет за собой неослабный стресс и вызывает тревогу.

Еще одна причина для тревоги — хронические боли и проблемы со здоровьем. По мнению исследователей, те, кто недавно страдал тремя и более долговременными заболеваниями, в пять раз чаще потом получали диагноз «тревожное расстройство».

Одно наблюдение ученых удивило. Оказалось, что тревожным расстройствам мало подвержены иммигранты, которые приехали в Канаду в сознательном возрасте. Как отметили авторы, они ожидали обратного результата, ведь мигранты обычно испытывают стресс из-за языкового барьера, трудностей с получением квалификации и ограниченной социальной поддержкой. Они предположили, что те, кто тревожится, просто не переезжают никуда.