Холодец оказался альтернативой БАДам с коллагеном

Снижение упругости кожи, ломкость костей и уязвимость сухожилий с возрастом связаны с сокращением выработки коллагена. Этот белок бережет от разрушения соединительную ткань.

Александра Гонт напомнила, что после 30-35 лет запасы коллагена постепенно истощаются, а значит, важно восполнять его баланс в организме.

В продаже сейчас есть жидкий коллаген и в капсулах. Он делится на три вида: животный, растительный и морской. Лучше остальных усваивается последний. Если принимать препарат правильно, достигается оптимальный эффект.

Врач отметила, что важно придерживаться трехмесячного курса приема с перерывом на такой же срок, а также принимать препараты за полчаса до еды. Кроме того, она добавила, что таблетированного коллагена будет недостаточно.

«Коллаген, принимаемый перорально, в первую очередь попадет в суставы, кости, сосуды и другие важные зоны. Кожа же находится далеко от основных органов и систем. Поэтому, чтобы вещество оказалось там, его нужно выпить очень много», — объяснила врач.

Врач дерматолог-косметолог Зоя Константинова рекомендовала не принимать коллаген в форме БАДов. По ее словам, он разрушается под действием соляной кислоты в желудке независимо от того, до или после приема пищи приняли препарат.

Профессор и заведующий кафедрой химии природных и высокомолекулярных соединений ЮФУ Сергей Курбатов заявил, что холодец является отличным источником коллагена для организма.

«Молекула коллагена состоит из нескольких аминокислот и так называемых строительных блоков. Под действием высокой температуры она теряет свою целостность и распадается. По отдельности каждое из этих веществ усваивается легче. Еще одна причина — натуральный продукт содержит более богатый состав аминокислот, чем таблетированный коллаген», — рассказал специалист.

По словам Гонт, удачным вариантом доставки коллагена к тканям являются инъекции в нужные области. Самыми эффективными специалист назвала глубинные пилинги, а также лазерное омоложение кожи.