Великий пост в 2020 году: когда он начнется и что можно есть в эти дни

Со следующего понедельника начинается самый главный пост во всех церквях — Великий. Его цель — подготовка каждого христианина к празднованию Пасхи. В чем суть Великого поста, что можно есть в эти дни и рецепты блюд — в материале «360».

Суть и значение Великого поста

Великий пост предваряет Масленица. В 2020 году она празднуется с 24 февраля по 1 марта. Почитайте, как правильно провести эту неделю.

В одном из евангельских рассказов Нового Завета говорится, что Иисус Христос делал после своего крещения. Он удалился в пустыню, где в уединении, молитве и голодном посте готовился к исполнению миссии, с которой пришел на землю.

Великий пост — самый главный, долгий и строгий из всех православных постов. В его основе — подражание 40-дневному посту Христа в пустыне. Самые жесткие недели поста — первая и последняя, которая называется Страстная.

Великий пост в 2020 году начинается за семь недель до Пасхи. Все это время верующим рекомендовано воздерживаться от мяса, рыбы, молока и яиц. Исключение составляют маленькие дети, беременные женщины, странствующие путники и больные.

Пост является «подвижным» — даты его начала и окончания меняются каждый год.

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Когда начало Великого поста в 2020 году

Великий пост в 2020 году начинается 2 марта и заканчивается 18 апреля. 19 апреля — Пасха, Светлое Христово Воскресение.

Великий пост состоит из Четыредесятницы (40 дней) и Страстной седмицы — недели перед самой Пасхой. Четыредесятница установлена в честь 40-дневного поста Спасителя, а седмица — в память последних дней земной жизни, страданий, смерти и погребения Христа.

Общая продолжительность Великого поста вместе со Страстной седмицей — 48 дней. Он состоит из Святой четыредесятницы (40 дней — пять седмиц и пять дней), Лазаревой субботы, Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресение) и, собственно, Страстной седмицы (имеет только шесть дней). Каждая седмица именуется по порядковому номеру: первая седмица Великого поста, вторая и так далее, а завершается неделей — воскресным днем.

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Календарь питания в Великий пост

В отношении трапезы Церковный Устав предписывает определенные правила:

Никаких «скоромных» продуктов (мясо, животный жир, молочные продукты, яйца).

По понедельникам, средам и пятницам — только холодная пища без оливкового масла один раз в день в вечернее время.

Во вторник и четверг — горячая пища без масла один раз вечером.

По субботам и воскресеньям разрешается употреблять растительное масло и виноградное вино (кроме субботы Страстной седмицы) дважды в день — днем и вечером.

В Великую пятницу ничего есть не положено.

В Великую субботу многие верующие отказываются от пищи до наступления Пасхи, однако Устав разрешает прием сырой пищи с вином.

Рыбу можно есть только в праздники Благовещения и в Вербное воскресенье.

Запрещено принимать в пищу рыбу в Лазареву субботу, а икру можно.

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Великая пятница – это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Иисуса Христа, а также снятию с креста Его тела и погребения.

Великая суббота посвящена воспоминанию погребения и пребывания во гробе тела Иисуса Христа и сошествия Христа во ад (согласно вероучению большинства христианских конфессий), она является также приготовлением к Пасхе — Воскресению Христа, которое празднуется в ночь с субботы на воскресенье.

Помните, что в первую и последнюю неделю нужно соблюдать особо строгий пост. Однако в дни памяти самых почитаемых святых, если они выпали на Великий пост, по понедельникам, вторникам и четвергам разрешается кушать горячую пищу с растительным маслом. А по средам и пятницам можно есть горячую еду без масла, но с вином.

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Постные рецепты

Чтобы пост не был в тягость для организма, еда должна быть разнообразной, но простой. Во время Великого поста не злоупотребляют пряностями, солью, сахаром и жареными блюдами. Нельзя также есть шоколад и другие сладости, фастфуд, выпечку.

Основу рациона должны составлять овощи, фрукты, злаки. Но кто сказал, что пост не может быть вкусным? Начнем с первого блюда — постный гороховый суп-пюре.

Что нужно:

горох — 1 стакан;

вода — 1500 мл;

корень петрушки — половина;

сельдерей корневой — 1/8 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

масло растительное — 2 ст. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление:

1. Замочить горох в холодной воде примерно на пять часов.

2. Поставить вариться горох. Довести до кипения, уменьшить огонь до минимума. Не солить. Добавить в кастрюлю нарезанные соломкой коренья петрушки и сельдерея. Варить примерно 1,5 часа.

3. Почистить морковь и лук. Морковь натереть на крупной терке, лук порезать мелкими кубиками. Налить растительное масло в сковородку, кинуть в нее лук и морковь. Главное — не дать пригореть.

4. Добавить морковь и лук в суп нужно, когда он будет почти готов. Все вместе варить пять минут, потом дать чуть остыть и при помощи блендера превратить это все в суп-пюре.

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А теперь — салат из свеклы с имбирем.

Что нужно:

свекла — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

стебель черешкового сельдерея — 3 стебля;

натертый имбирь — 1 ч. л.;

зубчик чеснока — 2 шт.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

1. Промыть сельдерей, высушить и порезать тонкими кольцами. переложить в отдельную посуду, посолить и размять руками, чтобы кусочки сельдерея дали сок и стали мягче. Пока ждем, занимаемся другими ингредиентами.

2. Мелко натереть чеснок, имбирь. Соединить их с лимонным соком, оливковым маслом и черным перцем. Взболтать и поставить в холодильник на 15 минут.

3. Очистить и натереть морковь и свеклу. Соединить с сельдереем и заправить чесночно-имбирным соусом.

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В качестве основного блюда можно приготовить зразы с грибами.

Что нужно:

картофель — 100 г.;

грибы — 70 г.;

лук репчатый — 30 г.;

мука — 20 г.;

масло подсолнечное — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление:

1. Отварить картофель в мундире, остудить, очистить от кожуры и размять, чтобы получилось пюре. Добавить в картофельное пюре муку, соль и хорошо перемешать.

2. Мелко нарезать лук и грибы, обжарить на растительном масле до румяной корочки.

3. Взять небольшие порции картофельного теста, сформировать лепешки, а в середину каждой выложить грибную начинку. Защипать края и придать форму.

4. Разогреть на сковородке растительное мало, выложить картофельные пирожки и обжарить со всех сторон до румяной корочки.