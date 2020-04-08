Москва выделит 5 млрд рублей на перепрофилирование больниц и надбавки медикам

Выделенные средства пойдут на переоснащение клиник, чтобы была возможность принимать больных с коронавирусом. Также деньги потратят на приобретение аппаратов и соответствующего оборудования, в том числе и для кислородной поддержки. При необходимости в этих больницах проведут ремонт.

Также из этих денег врачи получат надбавки по 70 тысяч рублей, средний медицинский персонал — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 30 тысяч рублей, сообщается на портале мэра Москвы.

В столице сейчас несколько больниц, которые принимают больных с коронавирусной инфекцией. Первым стал медицинский комплекс в Коммунарке. Также пациенты есть и в инфекционных клинических больницах № 1 и 2, в госпитале на Шаболовке и в других клиниках.

Накануне к медучреждениям, которые принимают пациентов с COVID-19, присоединилась Филатовская больница.

Ранее Росздравнадзор оперативно проверил все больницы в Подмосковье и столице, в которых готовят места для пациентов с подозрением на коронавирус.

В России инфекцией заразились уже 8672 человека. За последние сутки медики выявили 1175 новых случаев COVID-19.