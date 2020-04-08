В России коронавирусом заразились уже 8672 человек. За последние сутки медики выявили 1175 новых случаев COVID-19. Умерли еще пять инфицированных, уточнили в оперштабе Москвы.

Новые случаи заражения зарегистрировали в 56 регионах. Скончались от коронавирусной инфекции пять человек. Вылечились 86 подхвативших 2019-nCoV пациентов.

Больше всего зараженных в Москве — 660, затем идет Подмосковье — 95, Санкт-Петербург — 34 и Ленобласть — 32. В первой пятерке по числу инфицированных за сутки Марий Эл, где вирус подтвердили у 27 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Под наблюдением из-за коронавируса в РФ, по данным Роспотребнадзора, остаются 180 315 человек. Всего медики провели более 910 тысяч тестов. В Москве сделали свыше 200 тысяч анализов.

В Федеральном медико-биологическом агентстве заявили, что через 10-14 дней эпидемия коронавируса в стране достигнет своего пика. Эффект «плато» — отсутствие роста инфицированных — продержится какое-то время, после чего ситуация пойдет в обратную сторону. Спад прогнозируют примерно на середину июня.

Большинство регионов РФ сейчас ушли на режим полной самоизоляции. Людям рекомендовано оставаться дома. Выходить можно в ближайшие магазин или аптеку, на прогулку с животным или для того, чтобы вынести мусор. В общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию.