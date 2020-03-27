Росздравнадзор проверил подмосковные больницы, в которых создадут места для пациентов с COVID-19

Больницы проверили по составленным чек-листам. Смотрели на соответствие всем требованиям Министерства здравоохранения России, на техническое оснащение и укомплектованность штата врачами-инфекционистами. Убедились и в исправности систем водоснабжения и электроснабжения.

Проверка показала, что большинство учреждений уже готовы к приему пациентов с подозрением на коронавирус. В остальных медицинских центрах работы вышли на завершающие этапы. Их выполнят в строго установленные сроки.

Больницы Подмосковья усиленно готовят

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что на сегодняшний день в Московской области есть 2700 инфекционных коек, но из-за распространения коронавируса закупают еще 1200 с возможностью полностью обеспечить все места необходимым оборудованием, в первую очередь аппаратами искусственной вентиляции легких и компьютерной томографии.

«Мы уже закупили дополнительно порядка 550 аппаратов ИВЛ. Этого недостаточно. Сейчас вместе с правительством РФ мы предпринимаем дополнительные меры, чтобы еще порядка 770 приобрести. Оборудование будет не только здесь, но и, например, в Егорьевске, в Талдоме, чтобы география была разная и чтобы людей не утруждать излишними передвижениями», — уточнил Воробьев.

Пока в области нет тяжелых больных, только средней тяжести, однако сейчас власти усиленно готовят больницы к возможным осложнениям ситуации с COVID-19. Ряд медицинских центров в Подмосковье ремонтируют, расширяют или реконструируют.