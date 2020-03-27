Филатовская больница в Москве примет пациентов с коронавирусом

Городскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова перепрофилировали для пациентов с коронавирусной инфекцией. За последние трое суток полторы тысячи пациентов были выписаны и переведены в другие отделения.

Главврач медицинского учреждения Валерий Вечорко в беседе с "Говорит Москва" отметил, что полная переподготовка заняла шесть дней.

Он добавил, что в случае необходимости больница может продолжить экстренный прием беременных.

Ранее Росздравнадзор оперативно проверил все больницы в Подмосковье и столице, в которых готовят места для пациентов с подозрением на коронавирус. Учреждения оснастят дополнительными реанимационными койками, а при необходимости срочно отремонтируют. Медицинские центры обеспечат оборудованием.

На днях Владимир Путин навестил больницу в Коммунарке, в которой лечат зараженных коронавирусной инфекцией.