Мясников рассказал о ночном симптоме смертельной болезни

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о смертельной опасности расслаивающейся аневризмы аорты. Симптомом заболевания могут быть боли в спине в ночное время.

«Очень плохой симптом, когда спина болит ночью. Еще Гиппократ говорил: когда спина не проходит ночью, это может быть плохим прогностическим признаком. У меня была больная с жалобами на ночные боли в спине, позже она умерла. Оказалось было расслоение аорты», — рассказал Мяснико в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников посоветовал людям, которые испытывают ночью боли в спине, обратиться срочно к врачу для выяснения причин.

Кардиологи рассказали, как самостоятельно диагностировать аневризму аорты. Для этого необходимо перевернуть руку ладонью вверх и потянуться большим пальцем к мизинцу.

Теледоктор ранее предупреждал еще об одной смертельной опасности. Чувство недосыпа и разбитости после сна может быть симптомом слип-апноэ.

Александр Мясников предупредил о новой пандемии. Он считает, что проблемы избыточного веса и ожирения приобрели мировые масштабы. От этих проблем со здоровьем, по словам теледоктора, люди умирают чаще, чем от коронавируса.