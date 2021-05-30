Мясников назвал чувство недосыпа признаком смертельной опасности

Чувство недосыпа и разбитости после сна может быть симптомом слип-апноэ, заявил телеведущий и врач Александр Мясников. Это недуг представляет смертельную опасность.

Под апноэ понимают остановку дыхательных движений во сне. Люди с таким диагнозом оказываются в группе риска по развитию сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, головных болей. Они могут быть подвержены расстройствам настроения и депрессии.

«Человек ночью лежит, храпит, мышцы мягкого неба ослаблены, ткани мягкого неба западают и перекрывают вам вход в дыхательное горло. И вот вы храпите, потом вы замираете на несколько секунд, а потом жуткий всхрап!» — объяснил он в эфире «России 1».

Для диагностики Мясников посоветовал обратиться к сомнологу. Если слип-апноэ подтвердится, человеку потребуется лечение. Одним из методов является СИПАП-терапия — аппаратное лечение нарушений дыхания во сне.

Ранее Мясников разрешил россиянам есть гамбургеры и пиццу. Доктор не согласился с тем, что это вредная еда. Такое деление, по его словам, вообще неправильно. Гамбургер, например, убивает аппетит и дает силы.

«Да, тут ничего особо полезного нет, но ты съел — у тебя бодрость, и ты готов», — пояснил он.