Мясников заявил о новой смертоносной пандемии

Избыточный вес и ожирение приобрели масштабы пандемии. От этих проблем со здоровьем люди умирают гораздо чаще, чем от коронавируса. Предупредил об этом врач и телеведущий Александр Мясников.

«От ожирения сегодня умирает на порядок больше людей, чем от ковида, допустим. Ковид поставил весь мир на колени, а потом в коленно-локтевое положение, а на самом деле, если там полтора-два миллиона смертей в год, то от болезней, связанных с ожирением», — заявил медик в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Мясникова, от лишнего веса умирают десятки миллионов людей. При этом ненужные организму жировые отложения есть у 47% людей, а ожирение наблюдается у каждого пятого. К избыточным килограммам может привести сахарный диабет, а также рак, инфаркты и инсульты.

«Гипотериоз, снижение функций щитовидной железы. <…> Синдром поликистоза яичников, когда яичники покрываются кистами, у женщин растут усы, там идет резистентность к инсулину. <…> Избыток стероидных гормонов тоже ведет к набору лишнего веса», — перечислил телеведущий.

Он добавил, что в 99% случаев причина появления избыточного веса кроется в привычках питания, закладывающихся еще в раннем возрасте.