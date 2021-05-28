Кардиологи объяснили, как диагностировать у себя аневризму аорты

Кардиологи объяснили, как самостоятельно диагностировать аневризму аорты. Это заболевание, при котором расширяются сердечные артерии, написал сайт Pravda.Ru.

Для этого необходимо перевернуть руку ладонью вверх и потянуться большим пальцем к мизинцу. Если удалось достать до центра ладони — состояние в норме. Если получилось дотянуться только до края ладони — надо сходить к врачу и провериться.

По словам специалистов, способность «далеко продвинуть» палец может являться признаком того, что «кости слишком длинные, а суставы слабы». Иногда это указывает на проблемы с соединительными тканями в организме, в частности с аортой.

В рамках проведенного эксперимента выяснилось, что лишь 10 человек из 59 имели предрасположенность к аневризме. Среди тех, у кого результат теста сразу был отрицательным, и палец дотянулся до середины ладони, все были абсолютно здоровы.

Ранее биофизики Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ из Долгопрудного придумали новый подход к лечению сердечно-сосудистых болезней. Благодаря разработанной ими методике теперь можно точно подбирать особые вещества-реагенты, которые связывают рецепторы сердечно-сосудистой системы, участвующие в процессах старения.