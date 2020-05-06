Минздрав: результаты доклинических исследований вакцин от коронавируса обнадеживают

В России начали доклинические испытания вакцин от коронавируса. В Минздраве заявили о обнадеживающих результатах. Специалисты надеются «выйти» на рабочий лекарственный препарат.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о предварительных результатах испытаний. Его процитировало РИА «Новости». Платформ, на которых разрабатывают вакцины, несколько.

«Сегодня идут доклинические исследования. <…> Есть обнадеживающие результаты, что мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать», — подчеркнул Мурашко на заседании комитета Госдумы.

В России, по последним данным, выявили 165 929 больных с COVID-19. Прирост новых случаев уже четыре дня почти одинаковый — в районе 10,5 тысячи. Официально о выходе на плато пока не объявляли.

В Минздраве заметили, что сейчас диагностику проводят даже тем, у кого нет симптомов заболевания.

Президент РФ Владимир Путин 6 мая проводит совещание по борьбе с коронавирусом. На нем в том числе затронут вопрос о будущем снятии ограничительных мер. Режим изоляции в стране действует до 11 мая.