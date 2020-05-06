Минздрав объяснил суточный прирост заболевших COVID-19

«Суточный прирост по России [больных COVID-19] в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% — средней тяжести и 11% тяжелых», — заявила Малинникова.

По ее словам, общий прирост не сказался на пациентах с тяжелыми симптомами. Их по-прежнему не так много, если сравнивать с данными за прошлые дни.

Выявленных случаев стало больше и благодаря увеличению количества тестов во всех субъектах страны — не только в Москве и Петербурге. Инфекционист подчеркнула, что больше анализов нужно проводить и среди так называемых легких больных — это позволит остановить эпидемию в будущем. Ведь люди с коронавирусом без симптомов будут находиться на строгом карантине и не смогут разносить инфекцию.

По данным на 6 мая, в России выявлено 165 929 случаев коронавируса. С 3 мая в стране наблюдается ежедневный прирост в среднем по 10,5 тысячи человек с подтвержденным COVID-19. 3 мая было 10 633 новых больных, 4 мая коронавирус подтвердили у 10 581 человека, 5 мая выявили 10 102 новых случая.