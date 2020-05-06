Более 10 500 новых случаев COVID-19 подтвердили в России. Число почти не меняется 4 дня

За последние сутки в России выявили 10 559 новых случаев заражения коронавирусом. Прирост числа заболевших четвертые сутки держится примерно на одном уровне.

В стране выявили 165 929 человек с подтвержденным COVID-19. Болезнь удалось побороть 21 327: за 24 часа выздоровели еще 1462 пациентов. Скончались 1537 (+86 за сутки).

По данным Роспотребнадзора, в РФ сделали уже свыше 4,6 миллиона тестов на коронавирус. Из них 173 тысячи — только за минувшие сутки.

«По состоянию на 5 мая проведено 4 633 731 лабораторное исследование на наличие нового коронавируса», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Врачи наблюдают за состоянием 227 792 россиян. У них подозревают COVID-19.

Тест на антитела к коронавирусу теперь может сдать каждый желающий. Анализы делают в сети клиник «АВС-медицина».

Врачи отметили, что несколько дней подряд прирост выявленных случаев COVID-19 был примерно одинаковым. Специалисты назвали это хорошим признаком. Возможно, страна выходит на плато. Говорить о стабилизации ситуации пока рано.

В Подмосковье с 12 мая вводят обязательное ношение масок. Москва пока не определилась насчет того, нужен ли в столице аналогичный масочный режим.