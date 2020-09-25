Минздрав: количество тяжелых пациентов с COVID-19 не увеличивается
«Мы видим, что количество тяжелых пациентов не увеличивается», — передает РИА «Новости» слова Мурашко.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл причины роста заболевших новой инфекции. По его мнению, это нехватка витамина D, транспортные потоки и большая восприимчивость к болезни осенью.
Тем не менее, несмотря на рост, Роспотребнадзор заявил, что второй волны коронавируса в России нет. Но пандемия никуда не делась. В Кремле тоже прокомментировали обостренную обстановку касательно заражений. Как сказал Дмитрий Песков, власти страны пока не намерены вводить какие-либо дополнительные ограничения.
Однако Сергей Собянин призвал руководителей компаний все же перевести сотрудников на удаленку. Он также подписал новый указ, в котором распорядился усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и магазинах.