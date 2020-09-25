Песков: власти не собираются вводить новые ограничения из-за COVID-19

Россиян успокоили насчет ситуации с коронавирусом. Власти страны пока не намерены вводить какие-либо дополнительные ограничения на фоне пандемии COVID-19.

В Кремле не обсуждали подобные вопросы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости».

«Насколько мне известно, в настоящий момент об этом речи не идет», — сказал он.

Песков добавил, что рост подтвержденных случаев должен стать для всех поводом «быть более аккуратными» и заботливыми по отношении к себе и близким.

В НИЦ Гамалеи объяснили резкое увеличение заболеваемости COVID-19 тремя причинами — нехваткой витамина D, транспортными потоками и большой восприимчивостью к болезни осенью.

За сутки в России выявили самое большое число новых случаев коронавируса за три месяца — 7 212. В Москве их 1560. Столичные власти снова призвали пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями не выходить из дома без надобности. Предприятиям рекомендовано перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы.