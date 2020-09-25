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    25 сентября 2020, 11:21

    Роспотребнадзор заявил, что второй волны коронавируса нет

    Анастасия Калинина

    Второй волны нет, но пандемия нового вируса еще не ушла. Об этом сообщил заместитель директора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов.
    Роспотребнадзор заявил, что второй волны коронавируса нет

    Горелов выступил на пресс-конференции, посвященной коронавирусу, сообщило РИА «Новости».

    «Пандемия коронавируса никуда не ушла. Второй волны нет <…> эпидемический процесс развивается в продолжении как бы первой волны», — объяснил эксперт.

    Мэр Москвы сегодня подписал указ об усилении контроля за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и магазинах. Также Собянин призвал руководителей компаний перевести сотрудников на удаленку. В первую очередь это касается людей старше 65 лет и граждан, находящихся в группе риска.

    Однако больше половины россиян считают, что рост заболеваемости коронавирусом не должен стать поводом для строгого карантина в России.

    В России за последние сутки подтвердили более семи тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Медики отмечают, что это самый высокий показатель за три месяца.

    Новости SMI.FM