Роспотребнадзор заявил, что второй волны коронавируса нет

Второй волны нет, но пандемия нового вируса еще не ушла. Об этом сообщил заместитель директора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов.

Горелов выступил на пресс-конференции, посвященной коронавирусу, сообщило РИА «Новости».

«Пандемия коронавируса никуда не ушла. Второй волны нет <…> эпидемический процесс развивается в продолжении как бы первой волны», — объяснил эксперт.

Мэр Москвы сегодня подписал указ об усилении контроля за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и магазинах. Также Собянин призвал руководителей компаний перевести сотрудников на удаленку. В первую очередь это касается людей старше 65 лет и граждан, находящихся в группе риска.

Однако больше половины россиян считают, что рост заболеваемости коронавирусом не должен стать поводом для строгого карантина в России.

В России за последние сутки подтвердили более семи тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Медики отмечают, что это самый высокий показатель за три месяца.