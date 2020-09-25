Роспотребнадзор заявил, что второй волны коронавируса нет
Горелов выступил на пресс-конференции, посвященной коронавирусу, сообщило РИА «Новости».
«Пандемия коронавируса никуда не ушла. Второй волны нет <…> эпидемический процесс развивается в продолжении как бы первой волны», — объяснил эксперт.
Мэр Москвы сегодня подписал указ об усилении контроля за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и магазинах. Также Собянин призвал руководителей компаний перевести сотрудников на удаленку. В первую очередь это касается людей старше 65 лет и граждан, находящихся в группе риска.
Однако больше половины россиян считают, что рост заболеваемости коронавирусом не должен стать поводом для строгого карантина в России.
В России за последние сутки подтвердили более семи тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Медики отмечают, что это самый высокий показатель за три месяца.