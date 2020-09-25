Контроль за масками в транспорте и магазинах Москвы усилят

Мэр Москвы распорядился усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и магазинах. Об усилении контроля Сергей Собянин объявил в тот же день, когда призвал работодателей перевести сотрудников на удаленный режим работы.

В пятницу политик внес все изменения в указ, который выложил на сайте mos.ru.

«Рекомендуется предпринять меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников на рабочих местах. <…> Обеспечить доведение до граждан <…> информации о необходимости неукоснительного соблюдения требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания», — говорится в документе.

Также из документа следует, что органы исполнительной власти должны усилить контроль за соблюдением работодателями требований по обеспечению социального дистанцирования, измерению температуры тела работников и за проведением сотрудникам тестов на коронавирус.

Помимо этого, мэр отметил, что все ограничения на массовые мероприятия в столице продолжают действовать. Это значит, что количество посетителей не должно превышать 50%, а занятия секции «Московское долголетие» могут проходить пока только на открытом воздухе.