Контроль за масками в транспорте и магазинах Москвы усилят
В пятницу политик внес все изменения в указ, который выложил на сайте mos.ru.
«Рекомендуется предпринять меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников на рабочих местах. <…> Обеспечить доведение до граждан <…> информации о необходимости неукоснительного соблюдения требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания», — говорится в документе.
Также из документа следует, что органы исполнительной власти должны усилить контроль за соблюдением работодателями требований по обеспечению социального дистанцирования, измерению температуры тела работников и за проведением сотрудникам тестов на коронавирус.
Помимо этого, мэр отметил, что все ограничения на массовые мероприятия в столице продолжают действовать. Это значит, что количество посетителей не должно превышать 50%, а занятия секции «Московское долголетие» могут проходить пока только на открытом воздухе.