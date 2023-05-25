Здоровье 25 мая 2023, 14:43 МГИМО закрыли на карантин из-за вспышки кори Роспотребнадзор: студентов МГИМО отправили на дистанционное обучение из-за кори РИА «Новости»

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Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) закрыли на карантин из-за вспышки кори. Один из случаев заболевания зафиксировали у студента вуза, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление Роспотребнадзора.

«В отношении ученика и тех, кто с ним контактировал, приняли меры для недопущения распространения заболевания. Среди студентов и преподавателей проведут вакцинацию», — говорится в сообщении.

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Всех учащихся отправили на дистант. Студенты рассказали телеканалу «360», что карантин объявили с сегодняшнего дня. Он продлится до 13 июня. Пары пройдут в онлайн-режиме, порядок проведения экзаменов пока не огласили.

Ранее студентов одного из корпусов Московского государственного университета (МГУ) перевели на дистанционное обучение из-за кори.

Это не первый раз, когда корью заражается студент московского вуза. В начале апреля на удаленку отправили учащихся РГУ нефти и газа. По словам одной из студенток, в общежитии вуза ввели карантин: оттуда не выпускали даже тех, кто не контактировал с больными.