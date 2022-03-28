Менее двух тысяч человек с COVID-19 госпитализировали в России за сутки

За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 1762 человека. Это на 20% меньше, чем накануне, сообщил оперштаб.

Всего за прошедшие 24 часа в стране выявили 21 101 новый случай COVID-19. Выздоровели 35 746 человек — это на 24,8% меньше по сравнению с 27 марта, скончались 335 человек.

Полную вакцинацию, как отметили в опершатбе, прошли 85 335 022 человека. Коллективный иммунитет в России достиг показателя 49,7%.

В Московской области с начала пандемии сделали 17 013 557 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В связи со снижением заболеваемости ковидом в ряде регионов еще с начала марта начали снимать ковидные ограничения. В Москве с 15 марта отменен масочный режим. В Подмосковье 25 марта сняли некоторые ограничения в школах и детских лагерях.