Число госпитализаций с ковидом в России за сутки снизилось вдвое

Число госпитализаций с ковидом в России за сутки снизилось в 1,9 раза и составило 2203. Статистику на 11:00 27 марта опубликовал федеральный оперштаб.

Новых случаев заражения зарегистрировали 23 280 — на 792 меньше, чем днем ранее. Количество выздоровевших, однако, снизилось и составило 47 540 (накануне — 60 933). Умерли 338 пациентов.

В Санкт-Петербурге зафиксировали 1105 новых случаев ковида за сутки. Город стал лидером по этому показателю. На втором месте оказалась Свердловская область (1081), на третьем — Воронежская (954).

По последним данным (на 25 марта), коллективный иммунитет в России достиг 49,7%. Полную вакцинацию прошли 85 335 022 жителей.

В связи со снижением заболеваемости ковидом в ряде регионов еще с начала марта начали снимать ковидные ограничения. В Москве с 15 марта отменен масочный режим. В Подмосковье 25 марта сняли некоторые ограничения в школах и детских лагерях.

При этом 43% россиян признались, что собираются носить маски до мая, а каждый 10-й планирует делать это до самого лета. Часть населения считает, что тема коронавируса по-прежнему важна и опасность заражения сохраняется, хотя об этом стали меньше говорить на фоне других новостей последних недель.