Ряд ковидных ограничений сняли в школах и детских лагерях Подмосковья

Соблюдение социальной дистанции при рассадке на ОГЭ и ЕГЭ отменили в школах Московской области. Перестало действовать и разделение потока на входе. Это коснулось и детских лагерей.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что в школах и детских лагерях отменили ряд ограничений.

Теперь будет как раньше: один центральный вход для всех, отменена кабинетная система, возвращается единое начало уроков и единые перемены Ирина Каклюгина.

Она добавила, что разрешено больше не закреплять отдельно учебные кабинеты для классов.

По словам Каклюгиной, в этом году детские летние лагеря смогут принять больше ребят и обеспечить стопроцентную загрузку. В 2021-м допускалось лишь 75%.

Ранее в школах Московской области отменили масочный режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабной закладке новых образовательных центров. Более 22 миллиардов рублей вложат в строительство школ и детских садов в 2022 году.