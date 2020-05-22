«Сегодня, несмотря на все сложности и мрачность прогнозов, которые давались, мы можем твердо сказать, что медицинская система выдержала это испытание», — отметила она.

В России закупили и произвели необходимое оборудование, развернули 166,3 тысячи коек. Кроме того, Голикова рассказала о кратном увеличении тестирования, мобилизации и обучении медицинского персонала. «И что очень важно: мы накопили опыт лечения инфекции», — добавила вице-премьер.

Она напомнила, что санитарные службы начали мониторинг эпидемической обстановки в конце 2019 года. Благодаря этому власти смогли своевременно закрыть границы. Таким образом, Россия выиграла по времени около двух месяцев. А значит, не было перегрузки в системе здравоохранения.

Сейчас идет движение в сторону перехода в период стабилизации, также отметила Голикова. Говорить об этом позволяет ситуация, которая складывается в последние 10 дней.

Об этом в своем вступительном слове также сказал и президент России Владимир Путин. Он заявил о стабилизации ситуации в России в целом. Российский лидер основывался на поступающей объективной информации и оценках экспертов.

По данным на 22 мая, за последние сутки в России выявлено 326 448 случаев заражения коронавирусом. Пик эпидемии в России был зафиксирован 26 марта, когда составил 24,1%.