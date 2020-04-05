Россияне стали скупать почти в 3,5 раза больше антисепитиков, чем раньше

За полторы недели продажи антисептиков в России выросли в 3,4 раза. Средний чек при закупке дезинфицирующих средств для рук составил 401 рубль.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на IT-компанию «Платформа ОФД», россияне в период эпидемии стали больше закупаться и кремами для рук. Продажи этого средства увеличились на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Крем для рук подорожал за год на 16%. Средний чек составил 186 рублей. «Платформа ОФД» провела мониторинг в период с 23 марта по 2 апреля.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал о резком взлете продаж крепкого алкоголя в период самоизоляции. Водки и коньяка в России стали продавать на 20% больше, чем в это же время в прошлом году.

Из-за пандемии коронавируса россияне сейчас живут в режиме строгой самоизоляции. В большинстве российских регионов власти запретили людям без особой нужды выходить на улицу. Президент России Владимир Путин в целях безопасности граждан объявил весь апрель нерабочим. По последним данным, коронавирусом в РФ заразился 4731 человек.