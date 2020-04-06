100 тысяч медицинских масок ежедневно. Подмосковные компании наращивают темпы производства

Ежедневно подмосковные предприятия производят 80 тонн различных дезинфицирующих средств и 100 тысяч медицинских масок. Несмотря на то, что производители данных товаров работают в три смены, нехватка все еще сохраняется.

В первую очередь средства дезинфекции и маски поступают в медицинские учреждения и государственные аптеки Подмосковья. Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова пообщалась с фармацевтами государственных аптек, чтобы узнать о текущей ситуации. Средства дезинфекции оказались в наличии, а вот масок не хватает.

Подмосковные компании наращивают темпы производства, закупается дополнительное оборудование, перепрофилируются предприятия легкой промышленности. Так, химкинская компания «Империал» перешла на круглосуточный режим работы, частично прекратив изготовление косметических средств, делая упор на антисептические гели. В ближайшее время производитель планирует увеличить выпуск антисептических средств до 10 тонн в день, а изделий в мелкогабаритной таре будет изготавливаться до 60 000 в сутки.

«Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области прорабатывает вопрос с 18 потенциальными производителями, три из которых завершают процесс закупки оборудования и утверждения технологии, еще три уже оформили заказы на поставку оборудования. Данным организациям оказана поддержка по решению возникающих проблем с доставкой оборудования и обеспеченностью сырьем», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Правительство Московской области увеличивает размер субсидии на возмещение затрат от покупки оборудования с 30% до 50%. Воспользоваться этой мерой поддержки могут все малые и средние предприятия, а также индивидуальные предприниматели. Производителям масок и средств дезинфекции компенсируют до 80% затрат на данные расходы.