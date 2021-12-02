Материнская смертность от ковида выросла в 3 раза в России

Материнская смертность от ковида в 2021 году по сравнению с предыдущим выросла в три раза. Об этом сообщил внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков, передало РИА «Новости».

Профессор отметил, что все женщины, умершие от ковида во время беременности или родов, не были привиты.

Шмаков также указал, что вакцины от коронавируса, согласно данным исследований, не увеличивают риски каких-либо осложнений у беременных. А вот при заболевании ковидом, по его словам, отмечается рост случаев осложненного течения беременности, задержки развития плода, частоты преждевременных родов и самопроизвольных выкидышей.

Ранее сообщалось, что в Тюмени за время пандемии более 100 беременных с ковидом потеряли детей. В ноябре одна из жительниц города рассказала о гибели своего 29-дневного ребенка, у которого выявили коронавирус.

Ученые Вашингтонского университета ранее провели исследование, результаты которого показали, что коронавирусная инфекция при беременности может обернуться нарушениями в развитии нервной системы плода, а также повышает долгосрочные риски нейропсихических нарушений.