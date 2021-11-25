Ученые рассказали, чем может обернуться коронавирус для беременных

Ковид у беременной женщины может обернуться нарушениями в развитии нервной системы плода. Об этом предупредили американские ученые Вашингтонского университета из Сиэтла.

«Существует веская причина для беспокойства, так как активация материнской иммунной системы по разному воздействует на развитие нервной системы плода и повышает долгосрочные риски нейропсихических нарушений», — заявили авторы исследования в статье в журнале Nature Immunology.

Ученые провели анализ пуповинной крови новорожденных детей, которые сами не заразились коронавирусом, но их матери перенесли ковид. Они пришли к выводу, что инфекция в организме женщины приводит к заметным изменениям в иммунитете плода.

Из-за коронавируса у матери, у ребенка происходит изменение концентрации различных клеток иммунной системы. Еще происходит образование так называемого полифункционального цитокинового ответа. Это значит, что организм готовится к быстрой выработке множества цитокинов — белков, направляющих иммунный ответ. Такое состояние продолжается у ребенка даже после того, как женщина вылечилась от ковида.