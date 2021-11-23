Более 100 беременных с ковидом в Тюмени потеряли детей за время пандемии

Более 100 беременных жительниц Тюмени потеряли детей из-за заражения коронавирусом. Столько выкидышей случилось с начала пандемии, сообщили в оперштабе.

«По данным регионального Департамента здравоохранения, за весь период с апреля 2020 по 22 ноября 2021 года у 102 ковид-положительных женщин было прерывание беременности», — заявили в оперштабе.

Речь идет о выкидыше на сроке до 22 недели беременности. За все время пандемии медики зафиксировали один случай смерти беременной женщины. Пациентка скончалась в конце лета.

«Пара уже готовилась стать родителями, у женщины уже был заметен животик. Когда ее положили в больницу, то у нее было поражено всего 4% легких. Потом ей становилось хуже, и процент вырос до 96%», — привел 72.ru слова информированного источника.

Собеседник сайта добавил, что пациентку ввели в искусственную кому, когда она перестала дышать самостоятельно. Муж женщины 24 августа узнал, что его супруга умерла.

Ранее заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Домодедовской ЦГБ Вера Максютина напомнила, что будущие мамы могут прививаться от коронавируса с 22-й недели беременности. На этом сроке у плода уже сформированы все органы. Вакцинация не несет никакой опасности как для женщины, так и для ребенка.