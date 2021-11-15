Коронавирус погубил 29-дневного ребенка в Тюмени

Ребенок одной из жительниц Тюмени Юлии Тимофеевой скончался почти сразу после родов. Женщина уверена, что ее сына заразили в больнице коронавирусом, но врачи не посчитали, что только инфекция стала причиной смерти 29-дневного младенца.

Сразу после рождения у сына Юлии диагностировали увеличенную печень и селезенку, из-за чего его забрали на обследование. Юлия уверила издание 72.ru, что врачи не знали, что делать с подобной патологией, и что во время беременности с плодом было все в порядке. Но у ее сына поднялась температура, и его отвези в реанимацию.

«Мы должны были вылетать в Москву на пересадку печени. 20 октября у нас взяли мазки на ковид. Сначала пришли сомнительные, а потом — положительные», — рассказала Юлия.

После этого новорожденного отвезли в больницу для пациентов с ковидом, разлучив с матерью из-за невозможности положить их вместе, но поддерживая с ней связь. Сначала с ребенком все было нормально, но потом температура начала расти, его состояние ухудшилось, и он скончался.

Женщина обвинила врачей в халатности. По ее словам, в роддоме была вспышка коронавирусной инфекции, но медики об этом умалчивали. Теперь она намерена обратиться в прокуратуру.

В оперштабе журналистам объяснили, что, по предварительным данным, причиной смерти ребенка стало врожденное заболевание, но экспертиза еще продолжается.