Масочный режим ввели в Хабаровске

В Хабаровске с понедельника ввели масочный режим из-за угрозы заражения коронавирусом и роста числа заболевших гриппом и ОРВИ. Маски должны носить работники транспорта, торговых центров и банков, медики.

«Сегодня в городе введен масочный режим. Он будет действовать до улучшении ситуации», — сказали ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Там же рассказали, что работники некоторых отраслей еще раньше в обязательном порядке носили маски. Например, сотрудники аэропорта Хабаровска.

В городе, кроме того, ввели ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий. Из-за распространения вирусов отменили военно-исторический фестиваль «Россия. Будущее. Мы» с участием детей в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена». В нем должны были быть задействованы около пяти тысяч человек.

По той же причине спортивные соревнования, которые были запланированы на эту неделю, перенесли на более поздний срок. Это коснулось чемпионата города по тхэквондо, спартакиады учащихся среднеспециальных образовательных учреждений по баскетболу, чемпионата по шахматам, первенства Хабаровска по боксу.

Коронавирус появился в Китае в конце декабря. По последним данным, им заразились более 40,1 тысячи граждан, погибших — более 900.