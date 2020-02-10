Коронавирус в России и мире. Главное на 10 февраля

Китайский коронавирус продолжает распространяться по миру. От инфекции скончались уже 908 человек, заражены более 40,1 тысячи граждан. Выздоровели и выписаны пока только 3281 человек. В провинцию Хубэй на борьбу новым вирусом прибыли со всего Китая почти 12 тысяч медиков. ВОЗ направила в КНР экспертную группу для изучения ситуации с коронавирусной инфекцией.

В России

В России нет новых случаев заболевания китайским коронавирусом, свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

Россияне, которые сейчас находятся на 14-дневном карантине под Тюменью после возвращения из Уханя, получили вкусные подарки от волонтеров из Югры. Для того, чтобы поднять настроение людям передали кедровые орешки, югорский чай и шоколад с травами.

Эвакуация людей из Китая продолжается. Их размещают в российских реабилитационных центрах на карантин. Одно такое учреждение решили сделать в деревне Ужевка под Челябинском, однако местные жители выступили против.

Накануне утром они собрались рядом с учреждением, и перегородили дорогу машине, в которой перевозили прибывших из Китая. Для того, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию на место приехал глава регионального минздрава. Через несколько часов разговоров между местными жителями и чиновниками прилетевших решили разместить в другом месте.

После того, как в российских регионах некоторые аптеки взвинтили цены на медицинские маски на фоне новостей о коронавирусе, ФАС инициировало проверки. По данным антимонопольщиков, в сезон разгула инфекции оптовые цены на маски взлетели на 1567% в Адыгее и на 650% в Дагестане. Также рост цен отмечен в других регионах страны.

Вспышка 2019-nCoV повлияла и мировую экономику. Россия, в частности, была вынуждена закрыть регулярные рейсы и отменить поставку товаров. Насколько сильно инфекция поразит экономику будет зависеть от того, как быстро с ней справятся.

В мире

В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 908. Заражены больше 41 тысячи человек. Специалисты подсчитали, что своего пика инфекция достигнет ближе к концу февраля. К этому времени инфицированных будет уже около полумиллиона. Такие прогнозы намекают на то, что официальные данные китайских властей могут быть сильно занижены по сравнению с реальной картиной распространения болезни.

Смертельный коронавирус накануне обзавелся официальным, но пока временным названием — Novel Coronavirus Pneumoniа (NCP). До этого инфекцию называли 2019-nCoV, где цифры — это год появления вируса, а буквы — сокращение от «новый тип коронавируса». Постоянное официальное название будет дано позже.

В китайскую провинцию Хубэй на борьбу со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, со всего Китая прибыли почти 12 тысяч медиков.

Кроме того, в КНР прибудет для изучения ситуации с коронавирусом передовая группа экспертов ВОЗ. Об этом сообщил гендиректор организации, написав в Twitter-аккаунте, что лично был в аэропорту и проводил группу экспертной миссии в Китай.

Тем временем коронавирус продолжает распространяться по миру. В Южной Корее подтверждено два новых случая заражения. Теперь общее число заболевших NCP — 27 человек. Сеул намерен ужесточить досмотр приезжих из стран, где есть зараженные. Второй случай инфицирования подтвердили в Испании. Инфекция обнаружена у гражданина Великобритании, живущего на Майорке. В Британии число зараженных увеличилось до четырех человек.

Еще у шестерых человек с круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине в Японии, обнаружен коронавирус. Среди них гражданин Украины. Россиян среди инфицированных нет. В ОАЭ напротив, хорошие новости, пожилая китаянка, одна из семи человек с диагностированной инфекцией, полностью поправилась.

Страны продолжают эвакуацию своих граждан из Китая, в частности из Уханя — города-эпицентра заболевания. Власти Филиппин вывезли спецрейсом 30 человек, в Германию вернулись 20 немцев, во Францию, по данным СМИ, — порядка 30 граждан. Два бразильских самолета доставили на родину 34 человека.

В Сети распространяется информация о том, что новый коронавирус — это биологическое оружие, сделанное на военной базе США либо Китая. Посол КНР в Штатах Цуй Тянькай назвал эти слухи бредом. Он пояснил, что ученые пока не могут точно установить, откуда взялся новый тип вируса, но есть данные, что от животных.

Популярный актер Джеки Чан пообещал щедро вознаградить того, кто создаст препарат от коронавируса. Автору вакцины он даст миллион юаней (более девяти миллионов рублей).

Сейчас власти Китая уже выделил уже 71,8 миллиарда юаней (порядка 10,3 миллиарда долларов) на профилактику и контроль за распространением заболевания.