Пик распространения коронавируса пообещали во второй половине февраля

Каждый день в Китае становится все больше заразившихся коронавирусом. Специалисты подсчитали, что своего пика инфекция достигнет ближе к концу февраля. К этому времени заболевших будет уже около 500 тысяч человек.

«Предполагая, что текущие тенденции сохранятся, мы все еще прогнозируем пик на середину-конец февраля. Ситуация очень неопределенная, поэтому я осторожно выбираю это значение для пика, но возможно, основываясь на текущих данных, мы можем увидеть, что на пике в Ухане заболеет около 5% жителей», — рассказал доцент кафедры эпидемиологии инфекционных заболеваний Адам Кухарский.

Таким образом число заразившихся составит порядка 500 тысяч человек, пишет Bloomberg. Такие прогнозы намекают на то, что официальные данные властей Китая могут быть сильно занижены по сравнению с реальной картиной.

Исследования провели специалисты Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней. Они создали математическую модель, с помощью которой сделали расчеты по распространению болезни.

Согласно последним данным, жертвами коронавируса стали 813 человек. Число заразившихся уже перевалило за 37 тысяч человек. Китай на борьбу с инфекцией выделил порядка 10,3 миллиарда долларов, а известный актер Джеки Чан пообещал миллион юаней (более девяти миллионов рублей) тому, кто создаст лекарство от коронавируса.