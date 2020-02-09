ФАС проверит завышающие цены на маски и лекарства аптеки

Некоторые бизнесмены не прочь сделать деньги на людских страхах. Некоторые аптеки взвинтили цены на медицинские маски на фоне новостей о коронавирусе. Их проверят антимонопольщики.

«ФАС пойдет сейчас с проверками. Это (завышение цен на маски и лекарства — прим. ред.) беспрецедентно и недопустимо», — заявила в эфире телеканала «Россия — 1» вице-премьер России Татьяна Голикова. 5 февраля президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил, что у аптек, которые необоснованно завышают цены на маски и противовирусные нужно, отбирать лицензии.

По данным ФАС, в сезон разгула коронавируса оптовые цены на маски выросли на 1567% в Адыгее и на 650% в Дагестане. В других регионах также отметили рост цен. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что мировые запасы медицинских масок истощились из-за того, что люди боятся коронавируса.

С декабря 2019 года коронавирус, или как он теперь называется NCP, убил 811 человек.