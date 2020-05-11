Масочный режим предотвратит вторую волну. Какими будут новые нормы жизни россиян

Все больше регионов России вводят обязательные масочные режимы для своих граждан, смягчая ограничения. Эти меры могут не допустить второй волны распространения коронавируса. Таким мнением в беседе с «360» поделилась терапевт высшей категории Лариса Алексеева.

Она заявила, что как врач приветствует введение масочного режима, так как это средство защиты приносит больше пользы. Она напомнила, что течение коронавирусной инфекции у многих людей проходит без всяких симптомов. При этом сами люди становятся переносчиками возбудителя.

Проверить каждого пока невозможно, поэтому масочный режим — необходимая мера после смягчения введенных ранее ограничений.

«Коронавирус часто проходит бессимптомно. Обследовать всех людей мы не можем. Поэтому масочный режим — это самая эффективная мера, чтобы не дать начаться второй волне заражения», — отметила эксперт.

Лариса Алексеева предложила обратить внимание на Китай, который смог справиться с возбудителем. Она подчеркнула, что все местные жители до сих пор ходят в масках и обрабатывают руки. Именно поэтому стране удалось не допустить второй волны заражения.

Обязательный масочный режим начнет действовать в Московской области, начиная с 12 мая. О новых правилах губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предупредил жителей заблаговременно. Он пояснил, что это позволит сократить количество случаев заражения. Начиная со вторника, 12 мая, без маски нельзя будет войти в магазины, общественный транспорт и аптеки.

Для обеспечения жителей масками в регионе нарастили их производство. Как пояснил глава Подмосковья Андрей Воробьев за сутки на предприятиях региона производится до 650 тысяч масок. Эти объемы продолжат увеличивать. Для стимула фабрик по производству масок из бюджета региона им компенсируют до 80% затрат на покупку нового оборудования.

Жители Московской области могут купить маски в аптеках, сетевых магазинах, киосках, на остановках общественного транспорта и даже у водителя.

Сотрудники правоохранительных органов начнут следить, чтобы граждане не нарушали масочный режим. Но пока жителей штрафовать не будут, ограничатся предупреждением. Однако после, за появление в общественном месте без маски, нарушителей ждет штраф в размере четыре тысячи рублей. Это не говоря уже о том, его просто не пустят в магазины, аптеки и общественный транспорт.