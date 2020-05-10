Масочный режим начнет действовать в Москве и Подмосковье с 12 мая. «360» собрал ответы на главные вопросы, которые могут возникнуть у людей: за сколько метров от магазина нужно надевать маску, могут ли выписать штраф прямо на улице и кого накажут за отсутствие средства защиты на работе.

Общий режим самоизоляции из-за коронавируса в Москве и Подмосковье продлили до 31 мая. Но областным промышленным, строительными и ремонтным организациям, магазинам строительных, отделочных материалов и товаров для сада разрешили работать. Правда, на работе сотрудникам, как и покупателям магазинов или пассажирам общественного транспорта, придется носить средства защиты. С 12 мая в Подмосковье будет действовать обязательный масочный режим. В столице придется носить еще и перчатки.

По просьбе «360» на вопросы о масочном режиме ответили представитель губернатора в Мособлдуме Александр Горбылев и управление Роспотребнадзора по Московской области.

Нужно ли носить маску на улице?

При соблюдении социальной дистанции в 1,5-2 метра лучше не носить маску на улице — это рекомендация главного санитарного врача Подмосковья. Но если оставаться на безопасном от других людей расстоянии невозможно, нужно ее использовать. Надевать средства индивидуальной защиты органов дыхания — маски, респираторы — обязательно в местах общего пользования. Речь идет в том числе обо всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте и такси.

За сколько метров до магазина или аптеки нужно надевать маску?

Надевать маску следует не менее чем за два-три метра от магазина, аптеки, отделения банка и так далее. Так же нужно поступать, выходя из квартиры в тамбур, подъезд, во время поездки в лифте — вплоть до выхода на улицу.

Нужно ли надевать маску, когда работаешь в отдельном кабинете или коллеги находятся на большом расстоянии?

Если в помещении больше одного человека, нужно обеспечить себя индивидуальными средствами защиты. Если работник сидит один в отдельном кабинете, ему не обязательно носить там маску. Однако он должен ее надевать за пределами своего кабинета, а также когда к нему заходят коллеги.

Можно ли делать перерывы в ношении маски на работе?

Перерыв в ношении маски на работе недопустим. Маску стоит менять каждые 2-3 часа — нельзя все время пользоваться одним и тем же средством защиты. Если маска увлажнилась, ее нужно сразу заменить на новую, потому что носить влажную маску недопустимо.

Кто будет контролировать ношение маски на работе?

Ежедневный контроль за тем, чтобы работники соблюдали требования масочного режима, в обязательном порядке обеспечивает работодатель. Во время контрольно-надзорных мероприятий ношение масок может проверить Роспотребнадзор.

Кого оштрафуют за отсутствие маски на работе?

Работодатель обязан обеспечить на своей территории безопасный санитарно-эпидемиологический режим для сотрудников и контролировать ношение масок. Однако оштрафовать за несоблюдение масочного режима могут как работодателя, так и работника.

Могут ли оштрафовать прямо на улице или в магазине?

Нет, не могут. Полицейские на месте составят протокол об административном правонарушении. А решение о наложении штрафа в четыре тысячи рублей вынесут в другой день.

Можно ли носить самодельные маски?

Да, можно. Но лучше делать их по рекомендациям на сайте Роспотребнадзора. Самодельная маска должна быть многослойной, стирать ее стоит мылом или моющим средством, после чего обязательно обработать паром. Важно помнить, что маска не должна быть влажной, когда вы ее носите. Как только она намокает, ее стоит сразу же сменить.

Можно ли прикрывать рот и нос платком, банданой, шарфом?

Эти средства защиты неэффективны. Лучше использовать медицинские маски или гигиенические маски. В случае, если их нет, платок или бандану можно свернуть в несколько раз — по типу самодельной маски. Главная задача такой защиты — задержать капельки слюны, которые могут содержать в себе вирус.

В магазинах появились «салфетки одноразовые индивидуальные барьерные Эконом Smart С с выкройкой для маски» — это достаточная защита?

Рекомендуется использовать медицинские маски или гигиенические маски, эффективность которых подтверждена.

Можно ли купить маску в общественном транспорте?

Рекомендуется заранее готовиться к поездкам и взять с собой маску. Возможностью купить это средство защиты у водителя общественного транспорта стоит пользоваться дополнительно.

Где купить маску?

Медицинские маски всегда должны быть в наличии в государственных аптеках. Гигиенические маски можно приобрести в крупных торговых сетях, а в крайнем случае — в наземном общественном транспорте или в метро. Кроме того, медицинские и гигиенические маски можно купить на крупных площадках в Сети.

Что делать, если маски дома нет?

Сделайте гигиеническую маску своими руками, чтобы дойти до ближайшей к дому аптеке и пополнить запасы.