Производителей масок в Подмосковье поддержат деньгами
Все производители масок, которые закупили дополнительное оборудование, через региональный портал Госуслуг могут подать заявку о финансовой поддержке.
«Мы компенсируем таким предприятиям 80% от стоимости оборудования. Каждый производитель сможет получить до 30 миллионов рублей», — уточнила министр.
Он подчеркнула, что увеличение производства масок позволит жителям Подмосковья найти средства защиты в ближайших аптеках.
Заявки на получении субсидии принимают до 21 мая. Организации, которые получат деньги, будут продавать свою продукцию только в Московской области с наценкой не более 10%.
Начиная с ближайшего вторника, 12 мая, в Московской области начнет действовать обязательный масочный режим. Средство защиты обязательно нужно надевать при посещении аптек, магазинов, перед поездкой в общественном транспорте или такси, а на предприятиях и в больницах.
Купить маски лучше заранее. Они продаются в продуктовых магазинах, киосках, на автостанциях и даже в автобусах. В сети аптек «Мособлмедсервис» жители Подмосковья старше 65 лет могут приобрести маски со скидкой.
Следить за тем, как граждане соблюдают масочный режим будут сотрудники правоохранительных органов и надзорных ведомств. Пока за нарушение начнут только предупреждать, но после одним замечанием дело не ограничится. За отсутствие средства защиты оштрафуют на четыре тысячи рублей.