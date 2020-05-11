Производителей масок в Подмосковье поддержат деньгами

Объем производства масок в Московской области увеличился. Производители закупили дополнительное оборудование, чтобы обеспечить всех жителей средствами защиты. Для того, чтобы поддержать предпринимателей власти региона решили компенсировать 80% потраченных на оборудование денег. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Все производители масок, которые закупили дополнительное оборудование, через региональный портал Госуслуг могут подать заявку о финансовой поддержке.

«Мы компенсируем таким предприятиям 80% от стоимости оборудования. Каждый производитель сможет получить до 30 миллионов рублей», — уточнила министр.

Он подчеркнула, что увеличение производства масок позволит жителям Подмосковья найти средства защиты в ближайших аптеках.

Заявки на получении субсидии принимают до 21 мая. Организации, которые получат деньги, будут продавать свою продукцию только в Московской области с наценкой не более 10%.

Начиная с ближайшего вторника, 12 мая, в Московской области начнет действовать обязательный масочный режим. Средство защиты обязательно нужно надевать при посещении аптек, магазинов, перед поездкой в общественном транспорте или такси, а на предприятиях и в больницах.

Купить маски лучше заранее. Они продаются в продуктовых магазинах, киосках, на автостанциях и даже в автобусах. В сети аптек «Мособлмедсервис» жители Подмосковья старше 65 лет могут приобрести маски со скидкой.

Следить за тем, как граждане соблюдают масочный режим будут сотрудники правоохранительных органов и надзорных ведомств. Пока за нарушение начнут только предупреждать, но после одним замечанием дело не ограничится. За отсутствие средства защиты оштрафуют на четыре тысячи рублей.