Губернатор Подмосковья поручил увеличить производство масок

«Наша задача — уделить и производству, и продаже масок максимальное внимание. Раньше маски продавались в основном только в аптеках, сейчас мы максимально расширили сеть реализации. Также наращиваем производство — сегодня в день производим 620-650 тысяч масок, нужно еще больше увеличивать объем». — сказал Андрей Воробьев.

Также губернатор подчеркнул, что сейчас необходимо увеличивать количество тестирований и инфекционных коек. В Подмосковье ежедневно делают более 9 тысяч исследований на COVID-19, открывают новые стационары — с сегодняшнего дня пациентов стал принимать парк «Патриот» в Одинцове, с 12 мая откроется «Крокус Экспо».

Самое бесценное сейчас — это врачи, фельдшеры, все, кто находятся на передовой. Прошу продолжать привлекать врачей. Сегодня в «Крокусе» мы увидели квалифицированных опытных реаниматологов, инфекционистов из разных уголков нашей страны Андрей Воробьев губернатор Московской области

Губернатор отметил, что важно формировать дополнительные бригады скорой помощи.

«Мы работаем со студентами, обратились в федеральные вузы. Проблемы в машинах сегодня нет, а вот врачи необходимы», — подчеркнул глава региона.

Андрей Воробьев уточнил, что режим ограничений пока продолжит действовать в Московской области, но часть предприятий возобновит свою работу, это будут строительные и промышленные компании.