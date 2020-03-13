Малышева назвала альтернативу антисептикам

Главное средство профилактики коронавируса — это мытье рук. Если соблюдать правили гигиены, никакой коронавирус не страшен. Если даже в продаже нет антисептиков, есть вода и мыло, рассказала телеврач Елена Малышева.

«Главное средство защиты — это мытье рук. Лучше с мылом. Это самое главное средство защиты. Вода и мыло в России по-прежнему доступны. Спиртосодержащие гели рекомендуются на выходе, когда нет доступа к воде и мылу. Но сегодня трудно найти места в России, где нет доступа к воде и мылу. Поэтому дефицит спиртосодержащих гелей не является камнем преткновения», — рассказала «360» телеведущая.

Соблюдать правила гигиены, держать руки в чистоте советуют и другие эксперты. По мнению специалистов, гигиена — лучшая защита от вирусов, в том числе и от коронавируса. Распространение болезни значительно замедлится, если все начнут соблюдать правила гигиены, заявил, например, глава Всемирной туалетной организации Джек Сим.

«На мой взгляд, эпидемия COVID-19 — подходящее время, чтобы обучить людей, как важна гигиена. Например, мытье рук или ношение маски, когда вы больны», — заметил Сим.

В России официально зафиксировали 28 заразившихся коронавирусом. При этом три человека уже выздоровели, смертельных случаев не было. Тем временем минздрав Китая заявил, что пик эпидемии СОVID-19 позади. За последние сутки в КНР зарегистрировали всего восемь новых случаев заболевания. Всего по состоянию на утро 13 марта в мире насчитывалось 128 343 случая заражения. Из них 4720 человек умерли, 68 324 выздоровели. Ученые говорят, что уже к лету пандемия пойдет на спад, а коронавирус будет укрощен окончательно.