Ученый предсказал конец пандемии коронавируса

Коронавирус к лету прекратит свое распространение по планете, пандемия пойдет на спад. К июню — июлю ситуация стабилизируется. В этом уверен руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов.

«Можно прогнозировать, что в мире распространение затихнет к июню — июлю. В Китае пик заболеваемости был пройден еще 2 февраля», — рассказал ученый. Его слова привел «Интерфакс».

Коронавирусы были и есть всегда, даже в обычной структуре ОРВИ всегда присутствует два Human Coronavirus. По мнению эксперта, в мировой ситуации с СОVID-19 «примерно 50% паники». Люди не принимают во внимание, что качество диагностики за последнее время значительно выросло, а поэтому и вирус выявляют достаточно точно и быстро. В целом меры, которые в мире приняли против распространения, — адекватные, хотя иногда и чрезмерные.

Достаточно трезво посмотреть на цифры. Смертность от СОVID-19 за все время распространения инфекции — около пяти тысяч человек. Это сопоставимо с количеством людей, умирающих в мире от туберкулеза за один день

«США отчитались, что от гриппа скончались только в этом году 75 тысяч человек», — напомнил Шестопалов.

На территории материкового Китая насчитывается 80 793 больных, умерли 3169. В насмерть перепуганной коронавирусом Италии — 15 113 больных, умерли 1016. В Германии, где канцлер Ангела Меркель начала сеять панику уже на правительственном уровне, 1567 заболевших и три официально подтвержденных смерти. В США — 987 больных, умерли 35 человек и здесь тоже не обошлось без паники. В России официально говорят о 28 заразившихся, и трех выздоровевших, смертельных случаев не было.

Минздрав Китая заявил, что пик эпидемии СОVID-19 позади. За последние сутки в КНР зарегистрировали всего восемь новых случаев заболевания. По состоянию на утро 13 марта в мире насчитывалось 128 343 случая заражения. Из них 4720 человек умерли, 68 324 выздоровели.