Всемирная туалетная организация объяснила пандемию коронавируса

Коронавирус, как и множество других инфекций — это болезнь немытых рук. Распространение болезни значительно замедлится, если все начнут соблюдать правила гигиены. Об этом заявил глава Всемирной туалетной организации Джек Сим.

«На мой взгляд, эпидемия COVID-19 — подходящее время, чтобы обучить людей, как важна гигиена. Например, мытье рук или ношение маски, когда вы больны», — заметил Сим. Его слова привело РИА «Новости».

Как заявил эксперт очень важно привить людям привычку отказаться от ненужных прикосновений: вирус передается через контакты. Также люди должны понять важность дезинфекции различных поверхностей и мест общего пользования, особенно туалетов.

«Какая-то часть людей сохранит эти хорошие привычки и будет их придерживаться. Остальные расслабятся и не будут соблюдать общую гигиену после окончания болезни. Именно поэтому мы сейчас и имеем такое широкое распространение COVID-19», — объяснил эксперт пандемию.

Сим добавил, что даже без COVID-19 соблюдение основных норм гигиены жизненно важно. По мнению специалиста, каждая вторая болезнь возникает из-за немытых рук и вообще несоблюдения правил гигиены. Например, половина мужчин не моет руки с мылом после посещения туалета.

Немытые руки могут стать причиной многих заболеваний, не только напугавшего мир коронавируса. Руками мы трогаем деньги, прикасаемся к перилам и поручням в транспорте, открываем и закрываем двери в общественные туалеты. Все это может поспособствовать проникновению в организм ОРВИ, гриппа, вирусной пневмонии, холеры, различных форм гепатита, других неприятных хворей. Конечно, мытье рук не панацея, но если придерживаться элементарных правил гигиены, вероятность болезни значительно снизится.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса пандемией. Глава организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшее время следует ожидать роста числа заболевших и погибших. К утру 12 марта в мире зарегистрированы 126 254 случая заболевания COVID-19. Умерли в результате болезни 4630 человек, вылечились 68 265. Больше всех заболевших — в Китае. Во многих странах ограничивают проведение массовых мероприятий.