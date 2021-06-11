Максимальное с середины февраля число случаев ковида выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки выявили 12 505 новых случаев COVID-19. Это максимальный показатель с середины февраля. Общее число заболевших за все время пандемии увеличилось до 5 180 454. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Со вчерашнего дня от последствий заражения SARS-CoV-2 умерли 396 человек. Жертвами ковида с марта прошлого года стали 125 674 заболевших. Выздоровели за сутки 10 188 заразившихся, всего — 4 782 183.

Эпидемическая обстановка в Москве ухудшилась. Столичные медики за сутки выявили 5853 случая заболевания. В Санкт-Петербурге — 863, в Московской области — 837. В Подмосковье с начала пандемии сделали 8 402 440 тестов на коронавирус, об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что подъем заболеваемости COVID-19 начался отчасти из-за того, что люди не соблюдают меры профилактики. Он еще раз призвал россиян сделать прививку от коронавируса как можно скорее. В связи с ухудшением эпидемической обстановки в Москве власти на этой неделе усилили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что это не новая волна, однако есть все основания ждать плохого развития событий. По его словам, «люди потеряли страх», перестали носить маски и не хотят вакцинироваться.