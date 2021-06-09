«Народ страх потерял». В Центре имени Гамалеи оценили вероятность третьей волны ковида в России

За сутки в России выявили более 10 тысяч случаев ковида, чего не было с середины марта, однако говорить о третьей волне пандемии не стоит — последние три месяца показатель заболеваемости держался на одном уровне. Однако ситуация будет ухудшаться, если не вакцинироваться. Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн проанализировал эпидемическую обстановку в разговоре с «360».

«На протяжении вот уже двух месяцев, если не больше, — март, апрель, май — три месяца, [число выявленных случаев заболевания ковидом] идет на довольно близком уровне, где-то от восьми до девяти тысяч. Повышение на тысячу — это еще не волна, это может пойти вниз, но, в общем-то, ситуация у нас достаточно неопределенная, потому что народ сейчас страх потерял. Люди устали от этой пандемии: маски не носят, не избегают мест, где много людей», — заявил собеседник.

По словам ученого, из-за этой беспечности вполне можно ожидать повышения уровня заболеваемости, а самый неприятный факт — это то, что люди не хотят вакцинироваться.

«Вакцинация идет медленно, мне просто стыдно за нас», — добавил профессор и отметил, что в других странах, где есть доступ к вакцине, ситуация иная. Альтштейн объяснил, что волна коронавируса — это условное понятие, и предрек ухудшение эпидемической обстановки. Вирусолог уверил, что вакцинация — это единственный путь к победе над коронавирусом.

За прошедшие сутки в России выявили 10 407 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Такого не было почти три месяца. За все время пандемии в стране выявили 5 156 250 случаев ковида во всех регионах.