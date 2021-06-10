Подъем заболеваемости ковидом в России объяснили

В России начался подъем заболеваемости COVID-19 отчасти из-за того, что люди не соблюдают меры профилактики. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Это один из факторов», — ответил министр на вопрос, связан ли рост числа ежесуточно выявляемых случаев ковида с тем, что люди стали пренебрегать мерами защиты. Его слова приводит РИА «Новости».

Мурашко отметил, что формирование коллективного иммунитета — это основной фактор, который поможет победить коронавирус. Для этого, подчеркнул глава ведомства, необходимо продолжать носить маски, держаться друг от друга подальше и прививаться.

«Сейчас лучшее время, чтобы пройти вакцинацию. <…> Готовитесь в отпуск, хотите провести его спокойно, хотите после отпуска отдохнувшими, здоровыми вернуться домой — провакцинируйтесь. Дальше будет осень, придет осенняя инфекция, нужно будет подготовиться, сделать вакцину против гриппа. Лето — лучший период», — заявил Мурашко.

10 июня российские медики за 24 часа выявили 11 699 новых случаев ковида. Это максимум с конца февраля. Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что сейчас неуместно говорить о третьей волне коронавируса, однако ситуация обязательно ухудшится, если люди не возьмутся за ум и не начнут массово делать прививки и соблюдать ограничения.