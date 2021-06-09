Контроль за ношением масок и перчаток усилят в Москве

Власти усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в Москве. Это связано с ухудшением эпидемической обстановки в мегаполисе, рассказал начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«Эпидемическая обстановка в Москве ухудшается, количество заболевших растет. В этой связи с сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, а том числе в общественном транспорте и метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также других местах скопления граждан», — приводит РИА «Новости» слова Данчикова.

Чиновник напомнил, что за нарушение этого ограничения могут оштрафовать на пять тысяч рублей.

За прошедшие сутки в Москве выявили 4124 случая ковида — это наибольший показатель с 16 января. В целом в России обстановка с коронавирусом ухудшилась. Медики выявили 9 июня максимальное число заражений за сутки с середины марта — 10 407. Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с «360» отметил, что это не новая волна, так как цифры в течение последних трех месяцев практически не менялись день ото дня. Он добавил, что «люди потеряли страх», не носят маски и не хотят вакцинироваться, поэтому есть все основания ждать плохого развития событий.