Лондон вновь обвинил Россию в попытке украсть вакцину от COVID-19

«Мы абсолютно уверены в том, что российские разведывательные ведомства были задействованы в кибератаке, направленной на организации, проводящие исследования и разработку в этой стране и за рубежом», — заявил министр.

Целью такой атаки, по его словам, была либо «подрывная работа», либо получение выгоды от научных разработок.

Рааб отметил, что к таким же выводам помимо Британии пришли США и Канада. Глава МИД не уточнил, удалось ли хакерам, которых связывают с Россией, получить информацию о разработке вакцины. Таким образом, министр подтвердил позицию Великобритании, высказанную 16 июля.

В Москве отвергли обвинения в попытке кражи препарата. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили о покупке прав на производство вакцины, разработанной в Оксфордском университете, у британо-шведской компании AstraZeneca. Этот препарат будут легально производить в России. Также в стране ведется разработка собственных вакцин.