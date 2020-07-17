Разработанную в Оксфорде вакцину от COVID-19 будут делать в России

Дмитриев отверг обвинения британских властей, заявивших, что хакеры из российских спецслужб пытались украсть сведения о вакцине от COVID-19.

Глава РФПИ отметил, что у России «нет нужды что-либо красть». По его словам, британский препарат в России будет производить компания «Р-Фарм», заключившая коммерческое соглашение с фармкомпанией AstraZeneca.

Обвинения в кибератаках Дмитриев расценил как попытку «запятнать репутацию российской вакцины», разработанной в 2015 году против лихорадки Эбола и затем модифицированной для лечения MERS — ближневосточного респираторного синдрома, вызываемого одним из коронавирусов.

В начале июля AstraZeneca объявила о старте серийного производства оксфордской вакцины от COVID-19. К осени, когда, по оптимистичному прогнозу, в Британии завершатся ее клинические испытания, компания планирует произвести более миллиарда доз.