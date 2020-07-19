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    19 июля 2020, 05:07

    Российский посол назвал бессмыслицей обвинения в краже вакцины от COVID-19

    Кирилл Фролов

    Посол России в Лондоне Андрей Келин отверг обвинения в том, что российские хакеры пытались украсть данные о вакцине против коронавируса. Об этом он заявил Би-би-си.
    Российский посол назвал бессмыслицей обвинения в краже вакцины от COVID-19

    Ранее на этой неделе Национальный центр кибербезопасности Великобритании, Агентство национальной безопасности США и канадское Агентство по безопасности коммуникаций заявили о попытке российской разведки выкрасть данные о новом препарате.

    «Я совершенно не верю в эту историю, в ней нет никакого смысла», — заявил Келин в воскресной программе «Шоу Эндрю Марра».

    Посол отметил, что «в нынешнем мире невозможно приписать хакерские атаки какой бы то ни было стране».

    Дипломат также напомнил, что российская компания «Р-Фарм» заключила соглашение с британо-шведской AstraZeneca по производству новой вакцины от коронавируса на территории России. Эту вакцину разработали в Оксфордском университете, сейчас идут ее клинические испытания.

    Тем временем, в институте имени Гамалеи рассчитывают, что российская вакцина от COVID-19 поступит на рынок в середине августа.